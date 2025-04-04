Lüleburgaz Belediyesi’nden Sokak Hayvanları İçin Kalp Isıtan Proje, Eski Kumaşlar Yatak Oldu

Lüleburgaz Belediyesi ile Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu sokak hayvanları için el ele vererek faydalı bir projeye imza attı. Sokak hayvanlarının yaşadığı zor şartlara yönelik farkındalık oluşturmak için ‘Patili Yataklar’ projesi hayata geçirildi.

'TEK KULLANIMLIK TASARLANDI'

Proje sayesinde kullanılmayacak durumdaki kıyafetler, kumaşlar hayvanlar için yatak oldu. Yataklar, Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.

Veteriner İşleri Müdür Vekili Çiğdem Aslı, projeye ilişkin şunları söyledi: Hijyen standartlarımız gereği hepsi tek kullanımlık olarak tasarlandı ve tek kullanımlık olarak kullanıyoruz. Hazırlamış oldukları patili yatakları Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne bırakabilirler.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Projeye destek veren hayvanseverlerden Sevnur Çevik şunları söyledi: Gurur verici bir duygu. Hayvan dostlarımıza bir şeyler yapabilmek, onlara bir şeyler sunabilmek ve insanlara farkındalık oluşturabilmek bizim için çok önemliydi. Hem can dostlarımız yapılan bu yataklarla rahat etmiş oldu. Hem de atık kıyafetler değiştirilmiş oldu.

Kaynak: ANKA