Grand Kartal Otel Faciasında Bilirkişi Raporu: Arabaları Kurtarmak İçin İnsanları Ölüme Terk Etmişler

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın bir faciaya neden oldu. Okulların tatil olması nedeniyle çocuklu ailelerden oluşan misafirler yangına uykularında yakalandı. Alevler kısa sürede binayı sararken yangın alarmı dahi çalmadı. İhmaller zinciri 78 kişi hayattan kopardı. Aileler ve kamuoyunu tüm sorumluların en ağır cezayı almasını beklerken bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Oksijen'den Esen Dolma'nın haberine göre raporda ihmaller zincirleri teker teker sıralandı. Otoparktaki araçları kurtarmak için kapının açılması sonucu facianın büyüdüğü tespit edildi. Bu anlar kamera kayıtları ile de kanıtlandı.

OTOPARKA KOŞMUŞLAR!

Raporda yangının saat 03.17’de çıktığı, otoparkın kapısının ise zor kullanılarak 03.29’da açıldığı ifade edildi. Yangın esnasında araba kurtarma derdine düşüldüğü ve 12 dakika boyunca kimsenin uyandırılmadığı görüldü.

Rapora göre, personeller kapalı otoparktan araçları dışarı çıkarmak için ana giriş kapısını bir araya gelerek zorla açtı. Raporda açılan kapının teknik açıdan yangının gelişimini hızlandırdığı şöyle vurgulandı:

"Sadece kendileri çıkmak için kapıyı aralamaları bile yeterli olacakken, araçlarını çıkarabilmek için kapıyı tam açmaları sonucunda dışarıdan soğuk (0 °C ve 1.29 kg/m³ ) ve iç bölgede yanma gazlarına (700 °C ve 0.36 kg/m³ ) göre çok daha yoğun olan havanın yangın alanına taşınımına ve oksijen kaynağının sürekliliğine neden olmuştur."

'HERKES KURTULABİLİRDİ'

Raporda, resepsiyon görevlisinin yangını haber almasından sonra "altın zaman" olarak nitelendirilen 10 dakikayı kullanamadığı, minimum standartları sağlayan (yangın uyarı sistemi, ikaz düzeneği ve yangın merdivenleri) bir otelden bile bu kadar sürede herkesin çıkmasının mümkün olduğu belirtildi.

Mağdur avukatlarından Seda Yıldız, otelde konaklayanlardan önce kurtarılmaya çalışılan arabaların, patronlara ait olduğunu düşündüklerini belirtti.

Kaynak: Gazete Oksijen