Artvin'de Panik Yaratan Yangın

Artvin'de çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında 4 ev ve cami lojmanı hasar aldı.

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Artvin'de Panik Yaratan Yangın

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 4 ev ile cami ve lojmanı kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Dutlu köyünde Mehmet Özcan'a ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki evlere ve camiye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık üç saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 4 ev ile Dutlu Camisi ve lojmanı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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