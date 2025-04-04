Aydın'da Uyuşturucu Baskınında 20 Gözaltı

Aydın’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

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Aydın'da Uyuşturucu Baskınında 20 Gözaltı

Aydın’da uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 20 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Aydın genelinde yapılan çalışmalarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda muhtelif miktarda kubar esrar, metamfetamin ve bonk aparatı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

Kaynak: AA

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