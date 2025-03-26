Facia Oteli Soruşturmasında Yeni Gelişme: Otelin Sahibinin Eşi ve İki Kızı Gözaltında

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aralarında Grand Kartal Oteli’nin Halit Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve kızları Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Ergül'ün eşi ve 2 kızı ile otelin mimarı Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, elektrik teknisyeni Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan'ın da arasında olduğu 10 şüphelinin savcılık sorguları devam ediyor.

Kartalkaya'daki faciada 78 vatandaş hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Canlarını kurtarmak için bazı vatandaşlar camdan atlamak zorunda kalmıştı.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 31 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi