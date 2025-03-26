Hastanede Faciadan Dönüldü, Herkesi Korkutan Olay
Adıyaman’da hastanede tedavi altındaki bir hasta başına duvardaki cismin düşmesi sonucu ağır yaralandı. Başında travma oluştuğu belirtilen hasta tedavi altına alındı.
Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde korkutan bir olay yaşandı. Hasta H.A.’nın başına duvara sabitlenen cisim düştü.
Başına düşen cisimle yaralanan kadının yardımına yakınları ile hastane görevlileri koştu. Başında travma oluştuğu belirtilen kadının yaralandığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kaynak: DHA