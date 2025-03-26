Diyarbakır'da Kötü Koku Yayılan Evden Kamyon Dolusu Çöp Çıktı

Talaytepe Mahallesi Sosyal Konutlar'da bulunan dört katlı binanın ikinci katındaki daireden yayılan ağır koku nedeniyle çevre sakinleri belediyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Kayapınar Belediyesi ekipleri, ev sahibini bulup görüştü. Yalnız yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki kadının evinde yapılan kontrolde, odaların çöp yığınlarıyla dolu olduğu tespit edildi. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen kadının ardından ekipler, evde temizlik çalışması başlattı. Çöplerin tahliye edilmesinin ardından daire dezenfekte edilerek ilaçlandı.

Kaynak: DHA