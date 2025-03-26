Bakan Tunç'tan Flaş 'İmralı' Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret başvurusunun değerlendirildiğini bildirdi. Tunç, "Dördüncü görüşme değil ama aile görüşmesi var. Ömer Öcalan görüşme yapmıştı, aileyle ilgili daha evvelden de kardeşinin görüşmeleri olmuştu burada tabii kanun çerçevesi içerisinde hükümlerin, hakların çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesi ile ilgili talebi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un diğer açıklamaları şöyle:

GAZETECİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

"Bunların içerisinde olaylara karışmış eylemlerde bulunanlarla ilgili bir kişi bakımından dosyaların durumunu bilmek lazım gazetecilerin toplum bilgilendirmek için bilgilendirme yapan kişiler eyleme katılmışsa o zaman tabii ki yargı dosyasındaki durum nedir bahsettiğiniz gazetecilerle alakalı olarak onların durumlarını bir soralım araştıralım orada şiddet eylemlerine karışmış ve provokasyonlara yönelik birtakım girişimler olmuşsa o da doğru değil ama durumlarına bir baktıralım

ÖZGÜR ÖZEL’İN BOYKOT ÇAĞRISI

Boykot çağrısı gerçekten çok yanlış bir politika burada bu ülkenin şirketleri ile ilgili tek tek onları boykota davet edilmesi doğru değil bunlar yanlış şeyler bunlardan vazgeçilmesi lazım.

KARTALKAYA BİLİRKİŞİ RAPORUNA İLİŞKİN

Kartalkaya ile ilgili olarak İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan uzman bilirkişi eğitim raporları savcılığa sunulduğu sonra sayın özel hiçbir beyanda bulunmadı öncesinde imzasız bir metin üzerinden takım dezenformasyonlar yaptı 78 canimizi kaybettik orada 36 çocuktu bu acıların üzerinden polemik yapılmaz"

Kaynak: Haber Merkezi