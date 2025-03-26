Mansur Yavaş'tan Berkay Gezgin'in Tutuklanmasına Tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da düzenlenen mitinginde "Her şey çok güzel olacak" sözüyle gündem olan 22 yaşındaki Berkay Gezgin tutuklandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karara tepki gösterdi. Yavaş, "Gençleri korkutarak, yıldırarak değil, dinleyerek büyütmeliyiz. Onlara kulak vermek zorundayız. Çünkü bu ülkenin geleceği onlardır" dedi.

Mansur Yavaş'tan Berkay Gezgin'in Tutuklanmasına Tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan iki soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı gözaltına alındı. İmamoğlu "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda çok sayıda genç de gözaltına alındı ve tutuklandı. Tutuklanan gençler arasında İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin'de yer aldı.

Mansur Yavaş'tan Berkay Gezgin'in Tutuklanmasına Tepki - Resim : 1

Berkay Gezgin'in tutuklanmasına tepkiler peş peşe gelirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir açıklama paylaştı. Mansur Yavaş, "Bu gençleri korkutarak, yıldırarak değil, dinleyerek büyütmeliyiz. Onlara kulak vermek zorundayız. Çünkü bu ülkenin geleceği onlardır. Berkay’ın son sözleri 'Lütfen beni unutturmayın' oldu. Biz unutmayacağız evladım. Seni de, senin gibi yüreğiyle konuşanları da asla unutturmayacağız" dedi.

Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Fikir özgürlüğü, eleştiri hakkı ve barışçıl gösteri yapmak; demokrasimizin temel taşı, Anayasamızın güvencesidir. Gençlerin konuştuğu, gazetecilerin yazabildiği, halkın sokakta sesini duyurabildiği bir ülke hepimizin ortak hayalidir. Ancak ne yazık ki son günlerde bu hayale gölge düşüren gelişmelere tanıklık ediyoruz. Sabahın erken saatlerinde evlerinden alınan ardından tutuklanan gazeteciler, polis müdahalesiyle susturulmak istenen gençler, kürsüde kalabalığa seslendiği için tutuklanan evlatlarımız var artık bu ülkede.

'Her şey çok güzel olacak' diyen o güzel çocuğumuz, Berkay Gezgin… Bugün 22 yaşında ve tutuklandı. Bu ülkenin gençleri, hayal kurdukları için cezalandırılıyor. Sadece sesini duyurmak isteyen pırıl pırıl gençler, kelepçelerle susturulmak isteniyor. Ben buradan sesleniyorum: Bu gençleri korkutarak, yıldırarak değil, dinleyerek büyütmeliyiz. Onlara kulak vermek zorundayız. Çünkü bu ülkenin geleceği onlardır. Berkay’ın son sözleri 'Lütfen beni unutturmayın' oldu. Biz unutmayacağız evladım. Seni de, senin gibi yüreğiyle konuşanları da asla unutturmayacağız."

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Kaynak: Haber Merkezi

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