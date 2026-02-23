Lise Öğrencisi Aylin, Metro İstasyonunda İntihar Etti! Kahreden ‘Akran Zorbalığı’ İddiası! Son Mesajı Ortaya Çıktı

Sarıyer’de M2 hattındaki Hacıosman Metro İstasyonu’nda meydana gelen olayda, 12. sınıf öğrencisi Aylin Görgülü raylara atlayarak intihar etti. Arkadaşları, Aylin’in akran zorbalığına maruz kaldığını iddia etti. Bir müzik grubunda şarkı söylediği belirtilen Aylin’in, bir arkadaşına gönderdiği son mesajı ise ortaya çıktı.

Olay, 20 Şubat Cuma günü saat 16.45 sıralarında Hacıosman Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayazağa'da bir lisede eğitim gören 12'nci sınıf öğrencisi Aylin Görgülü metro istasyonuna gitti. Görgülü metro yaklaştığı sırada raylara atladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Trenin altında kalan Görgülü hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Görgülü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ARKADAŞLARINA ATTIĞI SON MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının çalışmalarının ardından Aylin Görgülü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Görgülü'nün arkadaşına attığı mesajda 'Kardeşim ben size layık olmadım' dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAHREDEN 'AKRAN ZORBALIĞI' İDDİASI

Arkadaşlarının iddiasına göre akran zorbalığına maruz kalan Görgülü’nün bir müzik grubu üyesi olduğu, çevresi tarafından da sevilen bir öğrenci olduğu öğrenildi. Aylin babası Erdem görgülü, Aylin'in üniversite sınavından ötürü stresli günler geçirdiğini söyledi.

Görgülü’nün cenazesi Pazar günü Sarıyer Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

