CHP'nin Kurultay Davasında Yeni Gelişme: Savcıdan Flaş Talep

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı ceza davasının görüşmelerine bugün Ankara’da devam edildi. Mahkeme davayı 1 Nisan'a erteledi. Savcı dosyanın Aziz İhsan Aktaş ve İBB dosyasıyla birleştirilmesini istedi.

Son Güncelleme:
CHP'nin Kurultay Davasında Yeni Gelişme: Savcıdan Flaş Talep
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla açılan davada, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 1 Nisan'a ertelendi.

AYRINTILAR GELİYOR....

Etiketler
CHP kurultayı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Ali Kaya'nın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Dilek İmamoğlu'nun Kardeşinin Test Sonucu Belli Oldu
'Çekirdek' Cinayetinde İddianame Hazır: Kan Donduran Tehditler Dosyada, İşte İstenen Cezalar 'Çekirdek' Cinayetinde İddianame Hazır: Kan Donduran Tehditler Dosyada, İşte İstenen Cezalar
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Yalova'da Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama
Trafikte Hız Sınırı Düşürüldü: Yeni Düzenleme Bugünden İtibaren Geçerli Trafikte Hız Sınırı Düşürüldü: Yeni Düzenleme Bugünden İtibaren Geçerli
Sevilen Diziden Bir Anda Çıkarıldı! Deniz Baysal Yaşadığı Şoku İlk Kez Anlattı Sevilen Diziden Bir Anda Çıkarıldı! Deniz Baysal Yaşadığı Şoku İlk Kez Anlattı
DEM Parti’nin İsmi mi Değişiyor? Kulislere Bomba Gibi Düşmüştü! Resmi Açıklama Geldi DEM Parti’nin İsmi Değişiyor mu?
‘Anadolu Arkeolojisinin Annesi’ Mellink’in Vasiyeti Yerine Getirildi: Külleri 2500 Yıllık Tümülüse Serpildi ‘Anadolu Arkeolojisinin Annesi’ Mellink’in Vasiyeti Yerine Getirildi: Külleri 2500 Yıllık Tümülüse