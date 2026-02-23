CHP'nin Kurultay Davasında Yeni Gelişme: Savcıdan Flaş Talep
Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı ceza davasının görüşmelerine bugün Ankara’da devam edildi. Mahkeme davayı 1 Nisan'a erteledi. Savcı dosyanın Aziz İhsan Aktaş ve İBB dosyasıyla birleştirilmesini istedi.
