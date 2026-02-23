Böcek Ailesinin Ölümünde Yeni Gelişme: İddianame Kabul Edildi

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen Böcek ailesinin otelde böcek ilacı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 6 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 21 Nisan’da görülecek.

İstanbul’da böcek ilacı zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren Böcek ailesiyle ilgili dava süreci başladı.

9 Kasım 2025'te Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenerek ölen anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ve çocukları Kadir Muhammet ile Masal'ın ölümüyle ilk önce gıda zehirlenmesi üzerinde durulmuş ve midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe işletmecisi tutuklanmıştı.

Ancak daha sonra ölümün oteldeki böcek ilaçlaması sonucu gerçekleştiği Adli Tıp Raporu ile belirlenmişti. Bunun üzerine Laleli'deki Harbour Suites Old City Hotel sorumluları ile ilaçlamayı yapan ve ilaçlama şirketi sorumluları tutuklanmıştı. Adli Tıp tespiti üzerine midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe işletmecisi tahliye edilirken, diğer 6 şüphelinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma da tamamlanarak tutuklu şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak, Muhammed Moeen Ud Dın Chıstı hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” ve Rustemsha Batyrov hakkında ise “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan iddianame hazırlandı.

İddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek tensip zaptı düzenlendi. 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. İlk duruşma, 21 Nisan tarihinde görülecek.

Kaynak: ANKA

