LG'nin iki yöneticisi İstanbul'da kurşunlanmış!

Güney Kore merkezli elektronik şirketi LG ile Türkiye temsilcisi Digicom'un 2008'de ayrılmasının ardından tarafların birbirinden şikayetçi olduğu 500 milyon liralık tazminat davası devam ediyor.

Dava sırasında LG'nin iki tepe yöneticisi Baiklyun Oh ve Bokyong Park'ın 2018 yılı sonu ve 2019 yılı başında saldırıya uğradıkları gerekçesiyle polise başvurdukları öğrenildi.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, iki yönetici 4 kez saldırıya uğradı. Baiklyun Oh, LG’nin Şişli’deki merkezinden çıkıp Göktürk’teki evine doğru yol aldığı sırada yaşanan saldırıyı “Plakasını bilmediğim bir araç önüme geçti ve durdu. Ben de durdum. Bu araçtan iki kişi indi. Bu kişiler, tek başıma olduğum araca doğru geldi ve kapıyı açmaya çalıştılar. Kapılar kilitli olduğu için açamadılar. Bu kişilerden biri, aracımın önüne doğru 5 el ateş etti" sözleriyle anlattı.

TV Servis Müdürü olarak çalışan Bokyoung Park ise Kemerburgaz yolu üzerinde aracına çarpan 4 kişi tarafından darp edildiğini söyledi.

İki LG yöneticisinin yaşadığı saldırılara ilişkin yürütülen soruşturmalar birleştirildi. Polis ekipleri, olayda kullanılan araçlardan birine sahte plaka takıldığını belirledi. Şüphelilerden Deniz Aksu ile Vedat Akka’nın Digicom çalışanı olduğu tespit edildi.

Savcılık soruşturması sonrası 4 sanık hakkında dava açıldı. Deniz Aksu ifadesinde özetle “Bu firma (LG) yüzünden maaşlarımızı alamadık. Bize olan borçlarını ödemediler, Sabri Yiğit akrabam olur. Kendisi için de üzüldüm. Müşteki Park'ın agresif hareketleri nedeni ile kendisini darp ettik. Bizi Sabri Yiğit azmettirmedi” dedi.

Sabri Yiğit ise açtıkları tazminat davasının lehlerine döndüğünü savunarak “Ben böyle bir şey yapsaydım on yıl önce yapardım. Sanıkların bir kısmı akrabam. Bu kişiler, bana zarar verildiğini düşünerek yapmış gibi gözüküyorlar. Ama bana daha büyük zarar verdiler” diye konuştu.

Yapılan yargılama sonrası mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Sabri Yiğit’e tüm suçlardan beraat verdi. Mahkeme, bir ay kadar da tutuklu kalan diğer üç sanığa ise bazı suçlarda beraat bir suçlamadan ise ceza verdi. Yaşanan saldırılar sonrası LG’nin iki yöneticisinin Türkiye’yi terk ettikleri anlaşıldı.