Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın açıklamasına göre Malatya'da meydana gelen depremin derinliği 12,56 kilometre oldu.

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Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 11.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 12,56 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

 
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