Depremzedelerden 'seçim araya girdi, ihtiyaçlar unutuldu' isyanı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilde yaklaşık 13,5 milyon insanın yaşadığı geniş bir bölgeyi etkiledi. Resmi rakamlara göre 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti, 5 milyon 649 bin 317 konut hasar gördü. Depremlerin ardından birçok insan çadır kentlerde yaşamak zorunda kaldı. Ancak burada yaşayan insanların temel ihtiyaçlara ulaşması konusunda hala sıkıntılar yaşanıyor.

Gazete Duvar'dan Evrim Deniz'in haberine göre, Depremlerin yıktığı kentlerden biri olan Adıyaman’da temel ihtiyaçlar güncelliğini koruyor. Havaların ısınmasıyla birlikte yeni ihtiyaçlar da oluştu. Zamanla azalan gönüllü insan gücüne olan ihtiyaç da halen devam ediyor. Adıyaman’da bunaltıcı sıcakların başlamasıyla birlikte çadırların soğutma ihtiyacı da doğdu.

‘TEMİZ İÇME SUYU EN TEMEL İHTİYAÇ’

Depremin ilk süreçlerinde karşılanabilen gönüllü ve malzeme desteğinin gün geçtikçe azaldığını belirten kadınlar, seçimlerin de araya girmesiyle deprem bölgelerindeki ihtiyaçların göz ardı edildiğini belirtti. Afet İçin Feminist Dayanışma’dan Birgül Karakaş, ilk günler ihtiyaç duyulan malzemelere halen ihtiyaç duyulduğunu belirterek, havaların ısınmasıyla yeni ihtiyaçların da doğduğunu dile getirdi. Kadınlar ve çocuklar için çadırlar kurduklarını belirten Karakaş, "Biz kadın ve çocuk çadırını çok değerli buluyoruz. Özellikle çocukların, kendilerine yönelik etkinlik yapılan çadırlarda geçirdiği vakitler depremzede kadınlara çok alan yarattı. İlk günlerden beri hijyen malzemeleri bu alandaki en büyük ihtiyaçlar. Kadın pedi, çocuk bezi ve yazlık elbise de çok büyük ihtiyacalar arasında. Özellikle yaşı büyük kadınlar için büyük beden kıyafet neredeyse gelmiyor artık. Havalar ısındıkça sinek ve böcek ilaçları da temel ihtiyaçlar arasında artık" dedi.

Tuvalet alanlarının çadır kentlere uzak olmasının kadınların güvenliği açısından sorun oluşturduğunu belirten Karakaş, aynı zamanda şehirdeki ve çadır kentlerde ışıklandırmanın olmamasının da olası risklere karşı kadınların güvenliğini sarstığını söyledi.

Dayanışmanın güçlü olması sebebiyle gönüllülerin kurduğu çadır kente taşınmanın devam ettiğini belirten Karakaş, Adıyaman’da şebeke suyunun kullanılmaması sebebiyle temiz içme suyunun en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu dile getirdi.

‘CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ AFET SONRASINDA KADINLARIN YAŞAMI ÜZERİNDEN YENİDEN ÖRGÜTLENDİ’

Deprem bölgelerinde barınma, hijyen malzemesi, gıda ve içme suyu gibi temel ihtiyaçları karşılamak için ilk günden itibaren gönüllü kadınlarla birlikte Dayanışmanın Kadın Hali Derneği de (DAKAHDER) sahadaydı. DAKAHDER'den Sevda Çetinkaya, felaketlerde görünmez olan kadınların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve felaketin tüm yükünü omuzlamak zorunda kalan kadınlarla dayanışmak için Adıyaman merkezde ve köylerde çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Çetinkaya, şunları söyledi:

"Cinsiyet eşitsizliği her yerde ve her zaman olduğu gibi afet sonrasında da kadınların yaşamı üzerinden yeniden örgütlenmiş durumda. Depremin ardından ilk müdahale, kadınların özgün ihtiyaçları gözetilmeden organize edildi. Kadın örgütleri ve toplumsal cinsiyet çalışmaları yapan gruplar, feministler, bu ihtiyaçların karşılanması için bağımsız hareket edip dayanışma grupları kurdular."