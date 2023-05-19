Hakkari'de Miral Altürk isimli kadın evinde cansız halde bulundu

Hakkari'de bir kadın evinde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de Miral Altürk isimli kadın evinde cansız halde bulundu

Hakkari'de Miral Altürk isimli kadın, evinde ölü bulundu ve geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Şüpheli ölüm, Sümbül Mahallesi’ndeki Tekser Konutlarında meydana geldi. Hakkarili olan ve tek başına ikamet eden Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Miran Altürk'ten haber alamayan aile ve arkadaşları, polis ekiplerine bilgi verdi. 

Hakkari'de Miral Altürk isimli kadın evinde cansız halde bulundu - Resim : 1

Eve giden polis ekipleri, Altürk’ü hareketsiz bulunca hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Miran Altürk'ün cansız bedeni, Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Miran Altürk'ün şüpheli ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İHA

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