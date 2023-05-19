Ümit Özdağ duyurdu: Zafer Partisi basın danışmanı Ceren Gürkan hayatını kaybetti

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, partisinin basın danışmanı ve milletvekili adayı Ceren Gürkan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Ümit Özdağ duyurdu: Zafer Partisi basın danışmanı Ceren Gürkan hayatını kaybetti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin basın danışmanı ve milletvekili adayı Ceren Gürkan’ın trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Özdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı sevgili kardeşim Ceren Gürkan dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Ceren Gürkan’ın ailesine ve bütün Zafer Partisi camiasına başsağlığı, Ceren kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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