LeMan'a Bir Tepki de RTÜK Başkanı Şahin'den

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LeMan isimli mizah dergisinde, Hz. Muhammed’in tasvir edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma Türkiye’nin gündemine otururken, söz konusu karikatüre bir tepki de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’den geldi.

Şahin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Leman denilen dergi müsveddesinde yer alan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik alçakça karikatür sadece İslam'a değil aynı zamanda inanç özgürlüğüne, toplumsal barışa ve milyonlarca insanın kutsallarına yönelik sistematik bir nefret saldırısıdır” dedi.

Hz. Muhammed’in LeMan dergisine tepki gösterirken, "Leman denilen dergi müsveddesinde yer alan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik alçakça karikatür sadece İslam'a değil aynı zamanda inanç özgürlüğüne, toplumsal barışa ve milyonlarca insanın kutsallarına yönelik sistematik bir nefret saldırısıdır. Bu sözde mizahın ifade özgürlüğü kılıfı altında dine, inanca ve kutsallara hakarete dönüşmesini ibretle izlemekteyiz." değerlendirmesinde bulundu” ifadelerini kullandı.

Şahin, "Bugün Leman örneğinde olduğu gibi İslam'a ve Peygamberimize yönelik sistematik saldırıların, bireysel hadsizlikten öte, bir kültürel dayatma ve zihinsel işgal aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu saldırılar, milletimizin sinir uçlarıyla oynayan, toplumsal huzuru hedef alan kasıtlı eylemlerdir” dedi.

Kaynak: AA