Halsizlik Şikayetiyle Hastaneye Gitti, Karnından Çıkanla Şoke Oldu

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Halsizlik, yorgunluk, ve vücudundaki rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye giden vatandaş, karnından çıkan şeyle şoke oldu.

Kahramanmaraş’ta bir kadın, son günlerde artan halsizliği ve çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle soluğu hastanede aldı. Yapılan ilk muayenede karın bölgesinde kızarıklık ve şişlik fark eden sağlık ekibi, hastayı dermatoloji bölümüne yönlendirdi. Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Alataş tarafından yapılan detaylı incelemede, kadının göbek çevresine yapışmış bir kene tespit edildi. Uzman doktor tarafından başarılı şekilde çıkarılan kene sonrası hasta gözlem altına alındı. Kenenin herhangi bir enfeksiyon bulaştırmadığı tespit edilirken, yapılan tetkiklerde ciddi bir sağlık sorunu olmadığı bildirildi. Kadın, doktorların başarılı müdahalesinin ardından sağlığına kavuştu.

'SIK GÖRDÜĞÜMÜZ BİR VAKA DEĞİL AMA...'

Konuya ilişkin bilgiler veren Dr. Alataş, keneden korunmak için özellikle bağ, bahçe ve parklarda gezerken, dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, çorapların paçalara kadar çekilmesini tavsiye etti. Alataş, şunları kaybetti:

Eve gelince vücudumuzu kontrol edelim. Eğer bir kene yapışmış ise en yakın bir sağlık kuruluşuna müracaat edelim. Keneyi elimizle çıkarmayalım. Keneyi özel bir cımbız gibi aletle döndüre döndüre içerisindeki kusmuk dökülmeden çıkartmak gerekiyor. Çıkarınca iş bitmiyor. Hastayı 10 gün gözlemlemek lazım. Bizim şehrimizde sık gördüğümüz bir vaka değil ama bir hafta önce hastamız zona şikayeti ile gelmişti biz de baktık hastamızda kene vardı ve çıkarttık. Gerekli müdahalelerde bulunduk. Hastamızda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) yoktu. Burada önemli olan kene ısırığında takip süresinde hastanın kan seviyesini, ateşini ve genel durumunu takip etmek gerekiyor"

Kaynak: İHA