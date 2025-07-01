Elazığ'da Otluk ve Ağaçlık Alanda Yangın: Ekipler Seferber Oldu

Elazığ’ın Keban ilçesi Ulupınar köyü yakınlarında biçerdöver kıvılcımından çıktığı iddia edilen yangın, otluk ve ağaçlık alanı küle çevirdi. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

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Elazığ'da Otluk ve Ağaçlık Alanda Yangın: Ekipler Seferber Oldu
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Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyü yakınlarında otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Öğle saatlerinde başlayan yangının, iddiaya göre biçerdöverden sıçrayan kıvılcımla tutuştuğu belirtildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki otluk ve ağaçlık alanı tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle onlarca dönümlük alan küle dönerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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