Kendi Elleriyle Kendi Mezarını Kazdı! Sebebini Duyan Dalga Geçiyor

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Bartın'ın Kozcağız Beldesine bağlı Ellibaş Köyünde ilginç bir olay yaşandı. Maden ocağından emekli olan 72 yaşındaki Rafet Karakabak, gördüğü bir rüya sonrasında kendi mezarını kazmaya karar verdi.

RÜYAMDA ÖLDÜĞÜMÜ GÖRDÜM

Köy mezarlığına giden Karakabak, anne ve babasının mezarının yanında boş bir yer belirledi. 2 günde saatlerce kazı yapan Karakabak, şunları söyledi: Gece rüyamda öldüğümü gördüm. Sabah uyanınca köy mezarlığındaki anne ve babamın mezarını yanına gittim. Anne ve babamın mezarının önündeki boş alana kendi mezarımı kazmaya karar verdim. Gördüğüm rüyanın etkisindeyim kaldım. Hem vakit geçirmek, hem de öldükten sonra kimseye zahmet vermek istemedim. Kendi ölçümü alıp, ,yanları ve üst kapakları beton olan bir mezar hazırladım. Zaten her hafta Cuma günleri kendi mezarımı geliyorum. Burada bulunan anne ve babam ile diğer akrabalarıma dua okuyorum.

'MEZARDA YATARKEN GÖRDÜ'

Mezarının üst kapaklarını yerleştirmek için bir arkadaşından yardım istediğini söyleyen Karakabak “Arkadaşım mezarımı kazdığıma inanmadı. Dalga geçtiğimi zannetti, ısrarla çağırınca, merak edip mezarlığa geldi. Merak edeceğini biliyordum, ona bir şaka yaptım. Mezarıma yatarak onu bekledim. Geldi mezarlıkta beni aradı, bulamayınca korkmaya başladı. Açılmış mezarı görüp yaklaştığında ise beni mezarda yatarken gördü. Beni görünce de çok korktuğunuz söyleyerek beni mezardan çıkarttı” dedi.

'DUYANLAR DALGA GEÇİYOR'

Mezarı görenlerin ve duyanların kendisi ile dalga geçtiğini söyleyen Karakabak “Mezarımı kazdığımı görenler yada duyanlar benle dalga geçiyor ama ben bunlara aldırış etmiyorum. Bana, ölmeden mezara kazılır mı, senin kimsen yok mu, mezar kalacak çoluk çocuğun yok mu' diyorlar ama bu söylenenlerden rahatsız olmuyorum. Çünkü mezarımı kazarken sahipsiz kalabileceğimi düşünmedim. Akrabalarım, çocuklarım sahip çıkacaktır” diye konuştu.

Kaynak: İHA