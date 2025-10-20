Kuvvetli Yağış Geliyor! Meteoroloji 6 İli Uyardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karadeniz Bölgesi’nde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle 6 ili sarı kodla uyardı. Uyarı yapılan iller şöyle: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin.

MGM, bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

KODLARIN ANLAMI

Yeşil kod, olağan dışı bir hava olayı beklenmediğini, sarı kod, hava koşullarının potansiyel tehlike taşıdığını, turuncu kod, ciddi risk oluşturabilecek güçlü meteorolojik hadiseleri, kırmızı kod ise hayatı tehdit eden, çok şiddetli hava olaylarını ifade ediyor.

