Kütahya'da Korkutan Deprem!
Kütahya’nın Simav ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.
Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 17.31’de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4,9 olarak açıklanırken, AFAD verilerine göre 4,8 olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 11, 2026
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2026-04-11
Saat:17:31:56 TSİ
Enlem:39.25139 N
Boylam:28.97 E
Derinlik:9.12 km
Detay:
Sarsıntının derinliği Kandilli’ye göre 5,4 kilometre, AFAD’a göre ise 9,12 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 11, 2026
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
11.04.2026, 17:31:56 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
