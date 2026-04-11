Kütahya'da Korkutan Deprem!

Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 17.31’de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4,9 olarak açıklanırken, AFAD verilerine göre 4,8 olarak kaydedildi.

Sarsıntının derinliği Kandilli’ye göre 5,4 kilometre, AFAD’a göre ise 9,12 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi