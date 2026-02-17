Kurtulmuş'tan Sürece İlişkin 'Üçüncü Göz' Çıkışı: 'Türkiye Çözüm İçin Kimseye Muhtaç Değil'

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin kendi sorunlarını çözmek için dış müdahaleye ya da 'üçüncü bir göze” ihtiyaç duymadığını vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Ankara'da Valiler Buluşması Programı'nda konuştu. Terörsüz Türkiye raporunun hazırlanma sürecine değinen Kurtulmuş "Meclis olarak bu tarihi sorumluluk da yerine getirilmiş olacak" dedi. Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Ülkemizin ortaya koymuş olduğu bu terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte uluslararası ilişkiler bakımından ders mahiyetinde okutulacak Türkiye modeli adını vereceğimiz bir model bütün dünyaya örnek olacak.

* Türkiye, kendi içindeki meseleyi çözmek için bir yabancının himmetine mecbur değildir. Türkiye kendi sorununu çözmek için üçüncü bir göze ihtiyaç duyan bir ülke değildir.

* Meclis olarak bu tarihi sorumluluk da yerine getirilmiş olacak. Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir.

AYRINTILAR GELİYOR...

Terörsüz Türkiye
