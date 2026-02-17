Balda Büyük Hile... Bu Markalardan Uzak Durun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı, yürüttüğü gıda denetimleri kapsamında dört bal markasını taklit veya tağşiş yapılan ürünler listesine ekledi. Listede yer alan bal ürünlerinde doğal bal yerine farklı maddeler kullanıldığı tespit edildi.

Yetkililer, tüketicileri güvenilir ürün tercih etmeleri konusunda uyarırken denetimlerin ülke genelinde aralıksız sürdüğünü vurguladı. İfşa edilen şu markalarla ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi:

Kaynak: Haber Merkezi