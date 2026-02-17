'Taşlar Suç Örgütü' Dosyasında Korkunç Detaylar! Çocuklara Cinsel İstismar ve İşkence

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Esenyurt merkezli 'Taşlar' adlı silahlı suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından tamamlandı. İddianamede örgütün liderliğini Ramazan Taş’ın yaptığı, çok sayıda silahlı saldırı ve zorla alıkoyma eylemine karıştığı belirtildi.

Dosyaya göre örgüt yöneticileri ve üyeleri, 18 yaşından küçük iki erkek çocuğu silahla tehdit ederek Bayrampaşa’da otoyol kenarındaki boş bir alana götürdü. Burada çocuklar sopa ve silah kabzasıyla darbedildi, ardından zorla cinsel istismara maruz bırakıldı. Şüphelilerin yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı ve mağdurları "Şikayet ederseniz videoları yayarız” diyerek tehdit ettiği tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ

Soruşturma kapsamında örgütün sadece cinsel saldırıyla değil, araç yağması, silahlı çatışmalar ve zorla alıkoyma gibi çok sayıda suça karıştığı belirlendi. Üyelerin husumetli oldukları başka suç gruplarıyla girdikleri çatışmaları sosyal medyada canlı yayınladıkları da dosyaya yansıdı.

Toplam 37 şüpheli hakkında “suç örgütü kurmak”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “çocuğun cinsel istismarı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “nitelikli yağma” dahil çok sayıda suçtan ağır hapis cezaları talep edildi.

Kaynak: DHA