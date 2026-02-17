'Taşlar Suç Örgütü' Dosyasında Korkunç Detaylar! Çocuklara Cinsel İstismar ve İşkence

Esenyurt merkezli suç örgütünün iki çocuğu silah tehdidiyle alıkoyup işkence ederek cinsel istismara uğrattığı iddianamede ortaya çıktı. Şüphelilerin yaşananları video kaydına alıp mağdurları tehdit ederek susturmaya çalıştığı belirlendi.

Son Güncelleme:
'Taşlar Suç Örgütü' Dosyasında Korkunç Detaylar! Çocuklara Cinsel İstismar ve İşkence
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Esenyurt merkezli 'Taşlar' adlı silahlı suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından tamamlandı. İddianamede örgütün liderliğini Ramazan Taş’ın yaptığı, çok sayıda silahlı saldırı ve zorla alıkoyma eylemine karıştığı belirtildi.

Dosyaya göre örgüt yöneticileri ve üyeleri, 18 yaşından küçük iki erkek çocuğu silahla tehdit ederek Bayrampaşa’da otoyol kenarındaki boş bir alana götürdü. Burada çocuklar sopa ve silah kabzasıyla darbedildi, ardından zorla cinsel istismara maruz bırakıldı. Şüphelilerin yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı ve mağdurları "Şikayet ederseniz videoları yayarız” diyerek tehdit ettiği tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ

Soruşturma kapsamında örgütün sadece cinsel saldırıyla değil, araç yağması, silahlı çatışmalar ve zorla alıkoyma gibi çok sayıda suça karıştığı belirlendi. Üyelerin husumetli oldukları başka suç gruplarıyla girdikleri çatışmaları sosyal medyada canlı yayınladıkları da dosyaya yansıdı.

Toplam 37 şüpheli hakkında “suç örgütü kurmak”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “çocuğun cinsel istismarı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “nitelikli yağma” dahil çok sayıda suçtan ağır hapis cezaları talep edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Suç örgütü
Son Güncelleme:
İstanbul’da Oturum İzni Vurgunu: Dadılık Ofisi Görünümlü Dolandırıcılık Ağına Darbe İstanbul’da Oturum İzni Vurgunu: Dolandırıcılık Ağına Darbe
Muğla'da Toprak Kaydı, Yol Kapandı Muğla'da Toprak Kaydı, Yol Kapandı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
2 İşçiye Mezar Olan Maden Ocağının Sahibi Hakkında Karar 2 İşçiye Mezar Olan Maden Ocağının Sahibi Hakkında Karar
Balda Büyük Hile... Bu Markalardan Uzak Durun Balda Büyük Hile... Bu Markalardan Uzak Durun
ÇOK OKUNANLAR
Trafik Lambalarına 4. Renk Geliyor: Kırmızı, Sarı, Yeşil ve… Trafik Lambalarına 4. Renk Geliyor: Kırmızı, Sarı, Yeşil ve…
Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Futbol Kulüplerine Operasyon: Diyarbekirspor’a El Konuldu Futbol Kulüplerine Operasyon
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga
AŞTİ’de Skandal Olay! 15 Kilo Kaçak Altın Bulup 1 Kilosunu Rüşvet Aldılar Skandal Olay! Polis ve Güvenlik Görevlisi 1 Kilo Altın Rüşvet Aldı
Züber'in Sahipleri Gözaltına Alındı Züber'in Sahipleri Gözaltına Alındı