2 İşçiye Mezar Olan Maden Ocağının Sahibi Hakkında Karar

Zonguldak’ta 2 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı maden faciasında işletme sahibi tutuklandı.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında dün meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden 2’sinin cansız bedenine ulaşılmış, birisi yaralı olarak kurtarılmıştı. Otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu’nun cenazeleri son yolculuklarına uğurlandı. Göçükten yaralı kurtulan İsmet Kabuk ise, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

Facianın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında ocak işletmecisi H.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilen H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

