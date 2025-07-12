Kurtlar Vadisi'nin 'Abdülhey'i Bakın Nerede Ortaya Çıktı! Görenler Takdir Etti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde bir evin bahçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın söndürme çalışmalarına, Kurtlar Vadisi dizisinde 'Abdülhey' rolüyle tanınan oyuncu Kenan Çoban da katıldı.

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Kurtlar Vadisi'nin 'Abdülhey'i Bakın Nerede Ortaya Çıktı! Görenler Takdir Etti - Resim : 1

Yangın söndürme çalışmalarına, köyde bulunan ve Kurtlar Vadisi dizisinde 'Abdülhey' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Kenan Çoban da destek verdi. Çoban’ın, köylülere yardım etmek için gösterdiği çaba, olay yerinde takdirle karşılandı.

Kurtlar Vadisi'nin 'Abdülhey'i Bakın Nerede Ortaya Çıktı! Görenler Takdir Etti - Resim : 2

'Abdülhey' karakteriyle hafızalara kazınan Kenan Çoban, ekranlara dönüyor'Abdülhey' karakteriyle hafızalara kazınan Kenan Çoban, ekranlara dönüyorKültür - Sanat

Kaynak: DHA

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