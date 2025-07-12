Kurtlar Vadisi'nin 'Abdülhey'i Bakın Nerede Ortaya Çıktı! Görenler Takdir Etti

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmalarına, köyde bulunan ve Kurtlar Vadisi dizisinde 'Abdülhey' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Kenan Çoban da destek verdi. Çoban’ın, köylülere yardım etmek için gösterdiği çaba, olay yerinde takdirle karşılandı.

Kaynak: DHA