Tüm Gözler Başkentte... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklama merak ediliyor. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi sabahı kamuoyuna tarihi bir açıklama yapacağını belirterek, vatandaşları bu önemli konuşmayı dinlemeye davet etmişti.

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Tüm Gözler Başkentte... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Açıklayacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yapacağı tarihi konuşma için tüm dikkatler Kızılcahamam Kampı’na çevrildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, konuya iki gün önceden cumartesi gününü işaret ederek “Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı, Cumhurbaşkanımızın yapacağı bu konuşmayı dinlemeye davet ediyorum” demişti.

'TARİHİ KONUŞMAYA DAVET EDİYORUM'

Çelik, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bunlarla ilgili olarak kurumlarımız mücadele ediyorlar. Bazı şeyler bağlantılar kopacak tekrar yapıştıracağız. Ama önemli olan şudur, devletimiz ve milletimiz için doğru olanı yapma konusunda iradeyi ve çalışmayı sürdüreceğiz. Yani önemli olan bu sonuca bakıyoruz ve burada da doğru araçları kullanıyoruz. Sonuç için gayrimeşru araçlar kullanmıyoruz, vatandaşlarımız müsterih olsunlar ve her şey vatandaşımızın gözü önünde oluyor. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bugün de son derece önemli. Yine cumartesi günü biliyorsunuz biz cumadan kampa giriyoruz. Cumartesi ve pazar kampımız var. Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı o konuşmayı dinlemeye davet ediyorum."

KONUŞMA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmanın bugün saat 10.00'da yapması bekleniyor. Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı tarihi açılış konuşmasında olacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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