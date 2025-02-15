Kumar Oynarken Yakalanan Kişilere Ceza Yağdı: Tam 221 Bin 928 TL!

Kırıkkale'de kumar oynatılan derneğe yapılan baskında ceza yağdı. 24 kişiye toplamda 221 bin 928 TL ceza kesildi.

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Kumar Oynarken Yakalanan Kişilere Ceza Yağdı: Tam 221 Bin 928 TL!

Türkiye’de yasa dışı kumar oynatan derneklere operasyonlar sürerken, bunlara son örnek Kırıkkale’de eklendi.

Bir dernekte kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 24 kişiye toplam 221 bin 928 TL idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Tepebaşı Mahallesi'nde bir dernekte kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Baskında 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 14 adet uyuşturucu hap ve kumar malzemeleri ele geçirildi.

Ayrıca, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, uyuşturucu maddeye yer temin etmek" suçlarından O.K. ve K.P. ile uyuşturucu kullanmak suçundan Y.Z. ve A.O.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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