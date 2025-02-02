Kumar İçin Borç İstedi, Vermeyince Akrabasını Öldürdü

Ankara'da bir dernekte oynanan kumarda kan aktı. İddiaya göre, para kaybeden Ali Giraç, kumar borcu istediği ancak olumsuz yanıt aldığı akrabasını pompalı tüfekle vurarak katletti.

Kumar İçin Borç İstedi, Vermeyince Akrabasını Öldürdü

Dehşete düşüren olay, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Polatlar Stratejik Düşünebilmeyi Geliştiren Oyunlar Derneği'nde meydana geldi.

İddiaya göre dernekte kumar oynayıp kaybeden Ali Giraç, akrabası Mustafa Demir ve arkadaşı B.D.'den borç istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine eve gidip pompalı tüfekle tekrar derneğe dönen Giraç, Mustafa Demir ve B.D.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Mustafa Demir yaralanırken, saklanan B.D. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ZANLI YAKALANDI

Olay sonrası yaya olarak kaçan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen saldırgan Ali Giraç, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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