Iğdır'da Kaçak Avlanmaya Karşı Seferberlik

Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanmaya karşı tetikte. Denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor.

Iğdır'da Kaçak Avlanmaya Karşı Seferberlik

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılıkla mücadele kapsamında av koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde, ilgili ekipler tarafından saha denetimleri sıkı bir şekilde devam ediyor.

Ekipler şehrin farklı kırsal noktalarında doğal yaşamın ve yaban hayvanlarının korunması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini belirterek, kaçak avcılığın hem doğaya hem de biyolojik dengeye ciddi zararlar verdiğini vurguladı.

Kaynak: İHA

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