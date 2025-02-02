Samsun'da 40 Metrelik Kabus! Metrelerce Fışkırdı

Samsun'da, alt yapı çalışmaları sırasında isale hattı patladı. Patlamayla birlikte yaklaşık 40 metre yükseğe çıkan tazyikli su, çevredeki yolları su altında bıraktı.

Samsun'da 40 Metrelik Kabus! Metrelerce Fışkırdı

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Hançerli Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekiplerinin kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı çalışmaları sırasında içme suyu borusu patladı.

Patlamayla birlikte yaklaşık 40 metre yükseğe çıkan tazyikli su, çevredeki yolları su altında bıraktı. SASKİ ekipleri, bölgede onarım çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

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