Hatay'daki Kumar Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayıp, vatandaşları kumar oynaması için faizle para vermek suretiyle borçlandıran, daha sonra tehdit ve baskı yoluyla bu paraları temin etmeye çalışan şüphelilere yönelik 15 Ocak'ta operasyon düzenlendi. B

elirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Z.S., M.S., H.S. ve İ.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, İ.S. isimli şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 milyon 379 bin 95 Türk Lirası, 28 bin 700 dolar, 300 euro, 16 adet senet, 10 adet alacak verecek defteri, 5 adet tapu senedi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 114 adet kartuş, 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet pala ve 2 adet bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler, 17 Ocak'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA