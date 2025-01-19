Kayseri’de Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarparak takla attığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Kayseri’de Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Develi ilçesine bağlı Güneyaşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Can Dikme'nin kontrolünden çıkan 38 GD 803 plakalı hafif ticari araç, refüje çarptıktan sonra takla attı. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ahmet Can Dikme'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan diğer yolcu Ali Rıza Öztürk ise yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Can Dikme’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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