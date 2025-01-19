İstanbul'da Esenler'de Korkutan Kaza! Yaralılar Var

İstanbul Esenler'de seyir halindeki iki araç çarpıştı. Araçlardan biri ağaçlara çarparak durabildi, korkutan kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İstanbul'da Esenler'de Korkutan Kaza! Yaralılar Var

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde seyreden Oğuz G'nin kullandığı 34 DN 2353 plakalı otomobil, Fatih D'nin idaresindeki 34 GN 5070 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle kaldırıma çarparak savrulan Fatih D'nin kullandığı otomobil, ardından Terazidere Metro İstasyonu'nun çevresindeki ağaçlara çarparak durabildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Araçta sıkışan sürücü Fatih D'nin yanı sıra 3 çocuk ve 2 kadın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Her iki araçta da hasar oluşurken, otomobiliyle makas attığı iddia edilen Oğuz G. polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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