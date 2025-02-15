Dengesini Kaybetti, 5. Kattan Düştü

Bolu'da Sümer Mahallesi'nde bulunan beş katlı bir apartmanın balkonundan düşen 26 yaşındaki Y.E., ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, dengesini kaybeden genç beton zemine düşerek kanlar içinde kaldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.E., hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi olduğu için entübe edildi.

Kaynak: İHA