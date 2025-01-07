Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı, 1'i Tutuklandı
Konya'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve hap ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'da Konyaİlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve hap ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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