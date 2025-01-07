Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı, 1'i Tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve hap ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı, 1'i Tutuklandı

Konya'da Konyaİlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve hap ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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