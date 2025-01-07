Picasso Tablosu Gibi Bina, Karadeniz’dekileri de Solladı, Yıkılmadı Ama Ayakta da Değil

Çoğunlukla Karadeniz’de görülen ve mimarisiyle şaşırtan binaların yeni adresi bu kez İstanbul Kadıköy oldu. Şemsettin Günaltay Caddesi’ndeki inşaat halindeki kolonları yamuk 8 katlı bina görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul Kadıköy’de Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde inşası devam eden 8 katlı binayı gören bir daha baktı. Kolonları yamuk olarak inşa edilen bina, sosyal medyada da gündem oldu.

KOLONLARI YAMUK BİNAYI GÖREN ŞAŞTI KALDI

8 katlı bir binanın dördüncü katından sonra yamuk bir şekilde yükselen kolonlar gören herkesi şaşırttı. Binanın yanlış inşa edildiği tartışmalarının ardından mimari tasarımın yamuk olarak tasarlandığı öğrenildi.

KARADENİZ’DEKİ BİNALARI DA SOLLADI

Mimarisi ilginç bina, Karadeniz’deki hayrete düşüren tasarımlarının da önüne geçti. Görenler tekrar tekrar baktıkları bina dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA