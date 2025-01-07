Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur Çıkışı: Arabesk Müziği Eleştirenlere Ateş Püskürdü

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, İstanbul'da iki gün önce son yolculuğuna uğurlandı. Tayfur'un cenaze törenine MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Bahçeli, cenaze töreninde mezara toprak atarak Ferdi Tayfur'a veda etti.

Ferdi Tayfur hayranlığı herkesçe bilinen Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Arabesk müziği eleştirenlere ateş püsküren Bahçeli, "Arabesk bizim geleneğimizin süsüdür" dedi.

Bahçeli, arabesk müziği küçümseyip "çağ dışı" dışı bulanlara tepki göstererek, "Asıl çağ dışı olan bu zeka özürlülerdir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Arabesk müziği devamlı küçümsenmiştir. İnsanımızın iş çekişine tercüman olan her ses her sanatçımız adeta öcü gibi gösterilmiştir. İnsanımızın ruh köküne inemeyen kim varsa arabesk müziğini çağ dışı bulmuştur. Asıl çağ dışı olan bu zeka özürlülerdir. Arabesk bizim geleneğimizin süsüdür.

Milyonlarca vatandaşımızın kalbinde taht kuran arabesk müziğin duayen isimlerinden birisi, çok değerli kardeşim, arkadaşım Allah vergisi sesiyle ve her biri altın değerindeki eserleriyle gönüllere su serpen, hatırası ile herkese yetecek olan merhum Ferdi Tayfur'a bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi