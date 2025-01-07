Konya'da Durdurulan TIR'dan 1822 Kilo Kaçak Tütün Çıktı, Değeri Dudak Uçuklattı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kadınhanı ilçesinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalara devam ediyor. Kadınhanı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda bir TIR şüphe üzerine durduruldu.

TIR'da yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 450 bin lira olan bin 822 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. TIR sürücüsü jandarma karakolunda alınan ifade sonrası serbest bırakılırken, kaçak tütüne el konuldu.

Kaynak: İHA