Yeşilçam'ın 'Kötü Adamı' Coşkun Göğen'i Kahreden Haber! Eşinin Cenazesine Vize Alamadığı için Gidemedi

Yeşilçam’ın iyi kalpli 'kötü adamı' 79 yaşındaki Coşkun Göğen'in eşi Anjelika Göğen, tedavi için gittiği Rusya'da kansere yenik düşüp 55 yaşında hayatını kaybetti. 21 gün önce hayatını kaybeden bale öğretmeni olan Anjelika Göğen'in cenazesi, ailenin isteği üzerine Rusya'da toprağa verildi. Eşinin cenazesini Türkiye'ye getiremediği için çok üzgün olduğunu belirten Coşkun Göğen, "Öyle hızlı geldi ki lanet hastalık, deli gibi birbirini seven iki aşığı kopardı" dedi.

Ayrıca vize bulamadığı için eşinin cenazesine katılamadığını aktaran Göğen, "Tüm işlemleri hallettim. 10 gün sonra gideceğim. Ancak o güne vize alabildim. 21 gün önce öldü. Annesini de 6 ay önce kaybetmişti" dedi.

Tecavüzcü Çoşkun rolleriyle akıllara kazınan Coşkun Göğen'in 2006 yılında evlendiği Rus Anjelika Cherkashina, 2010 yılında Türk vatandaşlığına geçmişti. Coşkun Göğen'in kanserle mücadele eden kızı Dünya Göğen ise 2018 yılında hayatını kaybetmiş, Antalya'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Kaynak: DHA