83 yaşındaki hastanın mesanesinden 250'den fazla taş çıkarıldı

Konya'da yaşayan 83 yaşındaki Süleyman Tokgöz, Konya Şehir Hastanesi Üroloji Polikliniğine çeşitli şikayetlerle müracaatta bulundu.

Üroloji Uzmanı Burak Yılmaz tarafından yapılan muayenede, Tokgöz'ün mesanesinde çok sayıda taş olduğu görüldü ve prostat büyümesi rahatsızlığı bulunduğu tespit edildi.

Ameliyata alınan Tokgöz'ün mesanesinden 250'nin üzerinde taş çıkarıldı. Konya Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Burak Yılmaz, AA muhabirine, hastanın tomografisinde mesanesinde çok sayıda taş gördüklerini anlattı.

2 SAATLİK AMELİYAT

Gerekli tetkiklerin ardından hastayı prostat ve mesane taşına yönelik ameliyata aldıklarını ifade eden Yılmaz, "Ameliyat yaklaşık 2 saat sürdü. Normalde bu kadar çok miktarda taş görmeyiz. Hastanın mesanesinde en büyüğü yaklaşık 2 santimetre çapında 250-300 taş mevcuttu. Taşları ve prostatı çıkardık. Başarılı bir ameliyat oldu. Hastanın genel durumu iyi" dedi.

Konya Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği İdari Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Bilal Hamarat da erkek hastalarda 50 yaşından sonra prostat hastalıklarının sık görüldüğünü, buna bağlı olarak mesane taşlarının oluşabileceğini söyledi.

Hamarat, özellikle idrar yapmakta zorluk çeken ve idrar yolu kanaması olan hastaların geciktirmeden üroloji uzmanına başvurması gerektiğini vurgulayarak, "En sık karşılaştığımız şikayetler, idrarda kanama, idrar yaparken zorlanma, sık sık idrara çıkma, geceleri idrara kalkma ya da hiç idrar yapamama. Hastamız Süleyman Tokgöz'de de bu şikayetler vardı, şimdi taburcu ediyoruz." diye konuştu.

Süleyman Tokgöz de sık sık idrara gitme ve idrarda kanama şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirtti.

Tokgöz, "Bugünüme şükür. Bu kadar taşı görünce şaşırdım. Şimdi çok iyiyim. Doktorlarıma çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA