Sahte sağlık raporu davası: 15 yıla kadar hapis istemi

Sahte sağlık raporu düzenleyerek 33 Kuleli Askeri Lisesi öğrencisinin harp okullarına geçişine engel oldukları iddia edilen FETÖ mensubu askeri tabibin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 32.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Altan Kaçan, Ahmet Özbek, Suat Demirtuğ ve Mustafa Güneş, sanık avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Fetullah Gülen hakkında ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’, ‘kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’, ‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’ ve ‘1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa muhalefet’ suçlarından savunmasının alınmadığını, hakkında çıkarılan yakalama kararının beklenilmesinin ise diğer sanıklar yönünden dosyayı sürüncemede bırakacağını aktardı. Mütalaada sanık Gülen’in dosyasının ayrılması ve suçun vasıf ve mahiyeti gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Açıklanan mütalaada, sanık TSK’da Psikiyatri Uzmanı Hv. Tbp. Bnb. olarak görev yapan Hüseyin Günay’ın, sanık TSK’da Kardiyoloji Uzmanı Tbp. Bnb. Olarak görev yapan Zafer Işılak’ın ve sanık TSK’da Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Kurulu Daire Başkanı Tbp. Alb. Olarak görev yapan Ramazan Akyıldız’ın örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgütle organik bağ kurup süreklilik gerektiren eylem ile faaliyetlerde bulundukları kaydedildi.

3 SANIĞA 15 YILA KADAR

Açıklanan mütalaada sanıklar Ramazan Akyıldız, Zafer Işılak ve Hüseyin Günay’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca sanıklar hakkında ‘kamu görevlisinin resmi belge sahteciliği’, ‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’ ve ‘1632 sayılı askeri ceza kanununa muhalefet’ suçlarını işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraatları istendi.

9 SANIĞA BERAAT TALEBİ

Açıklanan mütalaada, sanıklar Ahmet Özbek, Altan Kaçan, Battal Altun, Kadir Çolakoğlu, Mehmet Sadun Yücel, Mustafa Güneş, Suat Demirtuğ ve Yavuz Öztürker’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘kamu görevlisinin resmi belge sahteciliği’, ‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’ ve ‘1632 sayılı askeri ceza kanununa muhalefet’ suçlarını işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraatları talep edildi. Sanık Öner Tatar’ın da bu suçlarla birlikte ‘kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık’ suçundan da beraatı istendi.

Duruşmada söz alan sanık ve avukatları, mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için mahkemeden süre talep ettiler.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar Suat Demirtuğ, Mehmet Sadun Yücel, Öner Tatar, Altan Kaçan, Battal Altun, Ahmet Özbek, Mustafa Güneş, Ramazan Akyıldız, Kadir Çolakoğlu, Zafer Işılak, Hüseyin Günay ve Yavuz Öztürker’in yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Heyet, sanık ve avukatlarına açılanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 11 askeri doktorun, sahte sağlık kurulu raporları düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesinde eğitim gören 33 öğrencinin harp okullarına geçişine engel oldukları kaydedildi. İddianamede, örgüt üyesi sağlık kurulu ve müdavi hekimlerin tanzim ettikleri sahte sağlık kurulu raporlarıyla mağdurların okulla ilişiklerinin kesilerek eğitim ve öğretim haklarının ellerinden alındığı belirtildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari elebaşı Fetullah Gülen’in ‘bir’ numaralı şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’, ‘kamu görevlisini resmi belgede sahteciliğe azmettirme’ ve ‘eğitim ve öğrenime engel olmaya azmettirme’ suçlarından 286 yıldan 306 yıla kadar 11 askeri doktorun ise ‘örgüt üyesi olmak’, ‘kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’ ve ‘eğitim ve öğrenime engel olmak’ suçlarından 279 yıldan 299 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA