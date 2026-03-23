Konya-Antalya Kara Yolunda Yolcu Otobüsü Devrildi
Antalya'dan Konya'ya giden yolcu otobüsü, Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Feci kazada 2'si ağır, 15 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci kaza, Seydişehir ilçesi Madenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya’dan Konya yönüne giden yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
2'si AĞIR 15 YARALI VAR
Kazada otobüste bulunan 37 kişiden, 2’si ağır 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
