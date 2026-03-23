Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Yarın Toplanıyor: Gündem Orta Doğu'daki Savaş ve Terörsüz Türkiye Süreci

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündeminde Orta Doğu'daki savaş olacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum da toplantıda masaya yatırılacak.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Toplantının ana gündemi ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş olacak. Toplantıda savaşın bölgesel yayılım hızı, çatışmalar ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ele alınacak. Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında da Kabine'ye bilgi verilecek.

OLASI TEHDİTLERE KARŞI TEDBİRLER MASADA

Türk hava sahasına yönelik füze ihlalleri ile olası tehditlere karşı alınan tedbirler de masaya yatırılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 6 adet F-16, Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemleri konuşlandırıldı. Bu kapsamda, mevcut savunma kapasitesi ve alınabilecek ilave önlemler değerlendirilecek.

KÜRESEL ENERJİ KRİZİ KONUŞULACAK

Bir diğer başlık ise Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının enerji piyasalarına etkisi olacak. Yükselen petrol fiyatlarının iç piyasaya yansımaları ve fiyat istikrarına yönelik atılabilecek ek adımların da ele alınması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabine toplantısında öne çıkan diğer bir başlık ise Terörsüz Türkiye süreci olacak. Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Gözler yasal düzenleme adımlarına çevrildi. Kabine'de bu kapsamda PKK terör örgütünün silah bırakma sürecinde gelinen son durum değerlendirilecek. Yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için PKK'nın silah bıraktığının tespit ve tescili bekleniyor. Atılabilecek yasal adımların da değerlendirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Bakan Gürlek Açıkladı: Uyuşturucu, Yasa Dışı Bahis, Sanal Kumar... 81 İldeki Yüzlerce Operasyonda 2 Bine Yakın Kişi Tutuklandı Bakan Gürlek Açıkladı: Uyuşturucu, Yasa Dışı Bahis, Sanal Kumar... 81 İldeki 787 Operasyon
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
CHP'li Belediye Başkanı Restoranda Kavgaya Karıştı: Yumrukların Hedefi Oldu, İfade Verecek CHP'li Belediye Başkanı Restoranda Kavgaya Karıştı: Yumrukların Hedefi Oldu, İfade Verecek
ÇOK OKUNANLAR
ABD, İsrail ve İran Savaşında 24'üncü Gün | İran'dan ABD ve İsrail'e Rest: Basra Körfezi'ne Mayın Döşeriz 'Basra Körfezi'ne Mayın Döşeriz'
Eskişehir'de İki Eski Bakan Atilla Koç ve kızı Zehra Zümrüt Selçuk Zincirleme Kazaya Karıştı: Bakan Gürlek'ten Soruşturma Açıklaması Eskişehir'de İki Eski Bakan Zincirleme Kazaya Karıştı: Bakan Gürlek'ten Soruşturma Açıklaması
Araştırma Tam 3 Yıl Sürdü, İlk Kez Tespit Edildi: Türkiye İkiye Bölünebilir! Araştırma Tam 3 Yıl Sürdü, İlk Kez Tespit Edildi: Türkiye İkiye Bölünebilir!
Altında Kayıp Yüzde 7'yi Aştı: 2026'nın En Düşük Seviyesi Altında Kayıp Yüzde 7'yi Aştı: 2026'nın En Düşük Seviyesi
Teğmen Ebru Eroğlu'nun İade Talebi Reddedildi Teğmen Eroğlu'nun İade Talebi Reddedildi