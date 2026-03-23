CHP'li Belediye Başkanı Restoranda Kavgaya Karıştı: Yumrukların Hedefi Oldu, İfade Verecek

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in, bir restoranda yaşanan kavga olayına karıştığı iddiasıyla polis merkezinde ifade vereceği öğrenilirken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasını tarafından anbean kaydedildi.

İddiaya göre olay, dün gece merkez Yenişehir ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı masada oturan şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Arbede sırasında taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, Tuncer de kavgaya müdahil oldu.

BAŞKAN İFADE VERECEK

Araya girenlerin tarafları ayırmasıyla kavga sona erdi. Karşı tarafın şikayeti üzerine Belediye Başkanı Tuncer’in bugün polis merkezinde ifade vereceği öğrenildi. Tuncer'in karıştığı olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de karıştığı kavga anı, restoranın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı masada bulunan şahısların bir anda kavga etmeye başladığı, bir süre sonra Başkan Tuncer’in de arbedeye dahil olarak şahıslardan birine yumruk attığı görüldü. Görüntülerde karşılık verilmesi üzerine yere düşen Tuncer’in yerde tekmelendiği ve araya girenlerin kavgayı ayırdığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetini El Konulan Telefonlar mı Aydınlatacak? Oklar Aleyna Kalaycıoğlu ve Annesine Çevrildi Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetini El Konulan Telefonlar mı Aydınlatacak? Oklar Bu İki İsme Çevrildi
Bakan Gürlek Açıkladı: Uyuşturucu, Yasa Dışı Bahis, Sanal Kumar... 81 İldeki Yüzlerce Operasyonda 2 Bine Yakın Kişi Tutuklandı Bakan Gürlek Açıkladı: Uyuşturucu, Yasa Dışı Bahis, Sanal Kumar... 81 İldeki 787 Operasyon
Araştırma Tam 3 Yıl Sürdü, İlk Kez Tespit Edildi: Türkiye İkiye Bölünebilir! Araştırma Tam 3 Yıl Sürdü, İlk Kez Tespit Edildi: Türkiye İkiye Bölünebilir!
Kubilay Kaan Kundakçı Cinayeti Şüphelileri Adliyede Kubilay Kaan Kundakçı Cinayeti Şüphelileri Adliyede
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
ABD, İsrail ve İran Savaşında 24'üncü Gün | İran'dan ABD ve İsrail'e Rest: Basra Körfezi'ne Mayın Döşeriz 'Basra Körfezi'ne Mayın Döşeriz'
Eskişehir'de İki Eski Bakan Atilla Koç ve kızı Zehra Zümrüt Selçuk Zincirleme Kazaya Karıştı: Bakan Gürlek'ten Soruşturma Açıklaması Eskişehir'de İki Eski Bakan Zincirleme Kazaya Karıştı: Bakan Gürlek'ten Soruşturma Açıklaması
Araştırma Tam 3 Yıl Sürdü, İlk Kez Tespit Edildi: Türkiye İkiye Bölünebilir! Araştırma Tam 3 Yıl Sürdü, İlk Kez Tespit Edildi: Türkiye İkiye Bölünebilir!
Altında Kayıp Yüzde 7'yi Aştı: 2026'nın En Düşük Seviyesi Altında Kayıp Yüzde 7'yi Aştı: 2026'nın En Düşük Seviyesi
Teğmen Ebru Eroğlu'nun İade Talebi Reddedildi Teğmen Eroğlu'nun İade Talebi Reddedildi