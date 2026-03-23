Bakan Gürlek Açıkladı: Uyuşturucu, Yasa Dışı Bahis, Sanal Kumar... 81 İldeki Yüzlerce Operasyonda 2 Bine Yakın Kişi Tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, şubat ayında Türkiye'de uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin verileri paylaştı. En fazla işlen yapılan ilin İstanbul olduğunu kaydeden Bakan Gürlek, toplam 787 operasyonda 2 bine yakın şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl şubatta 81 ilde, 171 Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik adli kolluk birimlerince 787 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

2 BİNE YAKIN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında 6 bin 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, bin 877 şüphelinin tutuklandığını, 624 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur. Bu operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerine yürekten teşekkür ediyorum. Aile ve toplum yapımızı, milletimizin huzurunu ve ülkemizin ekonomik düzenini hedef alan suçlarla mücadelemizi, ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla sürdüreceğiz."

Eskişehir'de İki Eski Bakan Atilla Koç ve kızı Zehra Zümrüt Selçuk Zincirleme Kazaya Karıştı: Bakan Gürlek'ten Soruşturma AçıklamasıEskişehir'de İki Eski Bakan Atilla Koç ve kızı Zehra Zümrüt Selçuk Zincirleme Kazaya Karıştı: Bakan Gürlek'ten Soruşturma AçıklamasıGüncel

Akın Gürlek'ten Özel'in 'Mal Varlığı' İddialarına Cevap: Muhittin Böcek'ten Aldığı Şeyi Gölgelemek İstiyorAkın Gürlek'ten Özel'in 'Mal Varlığı' İddialarına Cevap: Muhittin Böcek'ten Aldığı Şeyi Gölgelemek İstiyorGüncel

Kaynak: AA

Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kubilay Kaan Kundakçı Cinayeti Şüphelileri Adliyede Kubilay Kaan Kundakçı Cinayeti Şüphelileri Adliyede
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Araştırma Tam 3 Yıl Sürdü, İlk Kez Tespit Edildi: Türkiye İkiye Bölünebilir! Araştırma Tam 3 Yıl Sürdü, İlk Kez Tespit Edildi: Türkiye İkiye Bölünebilir!
ABD, İsrail ve İran Savaşında 24'üncü Gün | İran'dan ABD ve İsrail'e Rest: Basra Körfezi'ne Mayın Döşeriz 'Basra Körfezi'ne Mayın Döşeriz'
Eskişehir'de İki Eski Bakan Atilla Koç ve kızı Zehra Zümrüt Selçuk Zincirleme Kazaya Karıştı: Bakan Gürlek'ten Soruşturma Açıklaması Eskişehir'de İki Eski Bakan Zincirleme Kazaya Karıştı: Bakan Gürlek'ten Soruşturma Açıklaması
Araştırma Tam 3 Yıl Sürdü, İlk Kez Tespit Edildi: Türkiye İkiye Bölünebilir! Araştırma Tam 3 Yıl Sürdü, İlk Kez Tespit Edildi: Türkiye İkiye Bölünebilir!
Altında Kayıp Yüzde 7'yi Aştı: 2026'nın En Düşük Seviyesi Altında Kayıp Yüzde 7'yi Aştı: 2026'nın En Düşük Seviyesi
Teğmen Ebru Eroğlu'nun İade Talebi Reddedildi Teğmen Eroğlu'nun İade Talebi Reddedildi