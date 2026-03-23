Bakan Gürlek Açıkladı: Uyuşturucu, Yasa Dışı Bahis, Sanal Kumar... 81 İldeki Yüzlerce Operasyonda 2 Bine Yakın Kişi Tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, şubat ayında Türkiye'de uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin verileri paylaştı. En fazla işlen yapılan ilin İstanbul olduğunu kaydeden Bakan Gürlek, toplam 787 operasyonda 2 bine yakın şüphelinin tutuklandığını kaydetti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl şubatta 81 ilde, 171 Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik adli kolluk birimlerince 787 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.
2 BİNE YAKIN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonlar kapsamında 6 bin 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, bin 877 şüphelinin tutuklandığını, 624 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:
"En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur. Bu operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerine yürekten teşekkür ediyorum. Aile ve toplum yapımızı, milletimizin huzurunu ve ülkemizin ekonomik düzenini hedef alan suçlarla mücadelemizi, ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla sürdüreceğiz."
Kaynak: AA