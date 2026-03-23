Kubilay Kaan Kundakçı Cinayeti Şüphelileri Adliyede

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltına alınan 10 şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden A.K., araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI; CİNAYET SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve M.R., H.C.A., M.K., E.T., A.Ö., A.T., Aleyna Kalaycıoğlu ile Zuhal Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Diğer yandan düzenlenen operasyon kapsamında cinayet silahı da ele geçirildi.

İKİ FARKLI ARAÇLA GELİP ATEŞ ETTİLER

Yapılan incelemelerde olayda hayatını kaybeden Kaan Kundakçı ile 2 kişinin park halindeki bir araç içerisinde oturdukları sırada, olay yerine farklı iki aracın geldiği, bu araçlardan inen şüphelilerden birinin Kundakçı'nın bulunduğu araca ateş edip kaçtıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olaya ilişkin süren çalışmalarda son olarak gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Polis ekipleri, İzzet Yıldızhan ve iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nu gözaltına aldı.

Gayrettepe Asayiş Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan 10 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA-DHA

