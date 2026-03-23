ABD’de Feci Kaza! Yolcu Uçağı İtfaiye Aracına Çarptı: Pilot ve Yardımcı Pilot Hayatını Kaybetti

Kanada'nın Montreal kentinden havalanan Air Canada'ya ait uçak, LaGuardia Havalimanı'na inişi sırasında itfaiye aracına çarptı.

PİLOT VE YARDIMCI PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Emniyet yetkililerinin CNN'de yer alan açıklamasına göre, 72 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu uçaktaki pilot ve yardımcı pilot yaşamını yitirdi.

Olayın ardından piste çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, uçağın ön kısmında hasar oluştuğu ve itfaiye aracındaki 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Havalimanı geçici süreyle kapatıldı.

Kaynak: AA